“Completare i lavori alla Cittadella di Ancona” Professionisti di vari settori lanciano appello

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Nel 2025 si sono interrotti, a poca distanza dal completamento, i lavori di recupero del poderoso perimetromurario della cinquecentesca Cittadella di Ancona.

Come noto, il capoluogo avrà l’onore di essere capitale italiana della cultura per l’anno 2028, obiettivo tutt’altro che facile, guadagnato grazie al duro lavoro nonché al sostegno, tra gli altri, degli Enti che rispettivamente le SS.VV. rappresentano.

Come altrettanto noto, il tessuto storico-monumentale della Città dorica presenta numerose criticità, che ragionevolmente non potranno essere purtroppo affrontate nel loro insieme e comunque non tutte entro il fatidico anno nel quale Ancona sarà sotto i riflettori nazionali.

Appare pertanto logico quantomeno portare a compimento i lavori già iniziati, come quello interrottosi alla Cittadella.

Questo monumento è infatti uno dei simboli della città e della regione intera, la cui immagine si era appannata nei decenni passati ma che ora, dopo i lavori ivi effettuati, sta tornando alla propria originaria prorompente magnificenza.

Questo gruppo di storici, tecnici e appassionati di storia locale, il quale ha già in passato interloquito sul tema, chiede pertanto alla Regione Marche e al Comune capoluogo di adoperarsi affinché riprendano al più presto i il recupero della cinta muraria interrottosi lo scorso anno, al fine di completarlo entro il 2028.

Chiede inoltre, come già peraltro annunciato nel 2024 dall’Assessore regionale cui è rivolta la presente, di procedere quanto prima al recupero completo dell’opera, vanto, come già detto, non solo cittadino ma anche regionale, in quanto pressoché unanimemente considerata, a livello nazionale, la seconda più importante cittadella bastionata del nostro Paese dopo la Fortezza da Basso di Firenze.

Confidando nell’interessamento che le SS.VV. vorranno dare al tema, porgiamo distinti saluti.

La lista dei nomi in calce comprende:

A – tecnici (architetti, ingegneri, …)

B – storici dell’architettura e storia locale

C – appassionati di storia locale

Mauro Tarsetti (A)

Fabio Barigelletti (C)

Laura Trevi (A)

Giuseppe Leoni (C)

Alessio Coccioli (C)

Monica Prencipe (A)

Roberto Galeazzi (C)

Adriano Ambrogi (A)

Giuseppe Marsala (A)

Claudio Bruschi (B-C)

Annalisa Trasatti (B)

Marco Lucioli (C)

Gabriella Bachetti (A)

Massimo Di Matteo (A-B)

Giorgio Petetti (C)

Walter Paoletti (C)

Simone Dubrovic (C)

Vittorio Spinsanti (C)

Carlo Brunelli (A)

Marco Turchi (A)

Giulio Petti (A)

Giovanni Angelelli (A-B)

Claudio Larice (A)

Fausto Pugnaloni (A-B)

Silvano Rossini (A)

Milly Faraco (A)

Stefano Galassi (C)

Antonello Alici (A-B)

Maria Grazia Salonna (B-C)

Massimo Petrolini (C)

Anna Teresa Giovannini (A)

Patrizia Piatteletti (A)

Stefano Pietroni (C)

Pierluigi Salvati (A)

Gianni Volpe (A-B)

Cristiana Eusebi (C)