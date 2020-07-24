Bando da 750mila euro a sostegno degli eventi nei borghi marchigiani Il presidente Acquaroli: "Rappresentano l’anima più autentica delle Marche"

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Un intervento dal valore di 750mila euro volto a sostenere iniziative capaci di esaltare l’identità culturale e turistica dei territori marchigiani destinato agli eventi nei borghi. Sarà pubblicato martedì 14 aprile il bando per l’animazione dei borghi e dei centri storici relativo alle annualità 2026 e 2027.

«Continuiamo a investire sui nostri borghi – sottolinea il presidente della Regione Marche con delega al turismo, Francesco Acquaroli – perché rappresentano l’anima più autentica delle Marche, sono i luoghi simbolo dell’identità regionale. Non solo in progetti di riqualificazione turistica e urbanistica dei luoghi, ma anche nuove opportunità per eventi. L’obiettivo è sostenere progetti che, oltre a rafforzare l’offerta turistica e promuovere le eccellenze del territorio durante tutto l’anno, puntando anche sulla destagionalizzazione dei flussi, contribuiscano a mantenere vive tradizioni, relazioni comunitarie e attività economiche locali, in un’ottica di sviluppo armonico e sostenibile dell’intero territorio”.