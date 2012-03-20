Presentazione a Roma per il libro “La mia storia europea” di Massimo Bello Nella capitale un dialogo sull'Europa tra storia, diritto e futuro

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A Roma, mercoledì 15 aprile, nello spazio Europa Experience – David Sassoli di Piazza Venezia 6c (rappresentanza del Parlamento e della Commissione europea in Italia) si terrà la presentazione del libro “La mia storia europea” dell’Avv. Massimo Bello, un’opera di particolare rilievo, che si inserisce nel solco del dibattito contemporaneo sull’identità, l’evoluzione e le prospettive dell’Unione europea.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di confronto pubblico su un tema centrale per il presente e il futuro del continente: l’Europa non solo come costruzione istituzionale, ma come progetto politico, giuridico e culturale fondato su valori condivisi. In un contesto internazionale segnato da nuove sfide geopolitiche, economiche e sociali, momenti di dialogo qualificato come questo assumono un valore strategico per la formazione di una coscienza europea consapevole.

Il volume di Massimo Bello si distingue per la capacità di coniugare rigore storico e sensibilità istituzionale, ripercorrendo le tappe fondamentali del processo di integrazione europea, dal Manifesto di Ventotene fino al Trattato di Lisbona. Centrale è il richiamo ai padri fondatori dell’Europa, tra cui Altiero Spinelli, figura simbolo di una visione federalista che continua a rappresentare un riferimento imprescindibile per chi intende rafforzare l’unità politica del continente.

L’opera si segnala per la sua straordinarietà nel trattare un tema complesso con chiarezza espositiva e profondità analitica, rendendo accessibili al lettore le dinamiche giuridiche e politiche che hanno plasmato l’Unione europea. In questo senso, il libro non è solo una ricostruzione storica, ma anche uno strumento di riflessione critica sul ruolo dello Stato di diritto, sulla tutela delle libertà fondamentali e sul futuro dell’integrazione europea.

Di particolare rilievo è l’esperienza europea dell’autore, che arricchisce il volume di una prospettiva diretta e concreta sulle istituzioni e sulle politiche dell’Unione. Tale esperienza conferisce all’opera un valore aggiunto, rendendola non solo un contributo accademico, ma anche una testimonianza qualificata di impegno civile e istituzionale.

Alla presentazione interverranno esponenti di primo piano del panorama politico e istituzionale, tra cui Roberta Angelilli, Elena Leonardi, Carlo Ciccioli, Paolo Meucci, Milena Bertani, Maria Cristina Ruscitto, Alessandro Di Sciascio e Lucia Donzelli, a conferma della rilevanza e dell’attualità dei temi trattati.

Il volume sarà presentato nel corso di un tour che toccherà diverse città italiane, con l’obiettivo di promuovere un dibattito diffuso e partecipato sull’Europa, coinvolgendo istituzioni, professionisti e cittadini in un percorso di approfondimento e consapevolezza.

L’incontro del 15 aprile rappresenta, dunque, non solo la presentazione di un libro, ma un momento di riflessione collettiva sul significato dell’essere europei oggi.

Gli Organizzatori