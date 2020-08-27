Per Senigallia Concerti, appuntamento con pianoforte e orchestra: Louis Lortie e FORM Durante la serata di sabato 11 aprile alla Fenice verrà conferito alla FORM il Premio Lirico Internazionale Tiberini d'oro - VIDEO

La Stagione di Senigallia Concerti prosegue i suoi appuntamenti di grande prestigio confermando la volontà di portare sul palcoscenico marchigiano le stelle del concertismo internazionale. Il prossimo appuntamento è domani sabato 11 aprile alle ore 21 al Teatro La Fenice.

Sul palcoscenico salirà Louis Lortie, artista di grande prestigio, è riconosciuto dalla critica tra i pianisti più rappresentativi della scena internazionale. Lortie si esibisce regolarmente con le orchestre più prestigiose e nelle principali sale da concerto di tutto il mondo. Lortie sostituirà il pianista Alexander Lonquich, originariamente scelto per questo progetto, perché impossibilitato ad esibirsi per un infortunio. A SenigalliaLortie si esibirà in qualità di direttore e solista con la FORM – Orchestra Filarmonica Marchigiana affrontando due grandi capolavori del repertorio per pianoforte e orchestra.

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In apertura della serata la FORM –Orchestra Filarmonica Marchigiana verrà insignita del “Premio Lirico Internazionale Tiberini d’oro”, premio intitolato al tenore Mario Tiberini, gloria marchigiana, di cui quest’anno ricorre il 200º anniversario della nascita. La professoressa Giosetta guerra, biografa del tenore, ideatrice del premio e presidente dell’Associazione Musicale Mario Tiberini, consegnerà il premio al Presidente della FORM Fabrizio Del Gobbo.

Il Premio Tiberini, che ha come presidente onorario il celebre cantante americano Samuel Ramey, nel 2026 giunge al traguardo della 32ª edizione e la scelta di conferirlo alla FORM premia le qualità artistiche e professionali dell’orchestra storica delle Marche riconosciuta dal Ministero della Cultura.

A dare il via al programma in musica l’esecuzione del Concerto n.20 in re minore K 466 di Wolfgang Amadeus Mozart, splendido e tenebroso, amatissimo da Beethoven e considerato come una delle opere più avveniristiche del compositore salisburghese, già in odore di Romanticismo. A seguire il Concerto n. 1 in sol minore op. 25 di Felix Mendelssohn-Bartholdy scritto nel 1830, all’età di 22 anni, durante il viaggio in Italia nel corso delle visite a Venezia, Firenze, Roma e Napoli. Questo Concerto emana un senso di giovinezza e di gioia di vivere sin dal brillantissimo e trascinante attacco iniziale in cui il pianoforte emerge e rivendica i suoi diritti solistici.Tra i due concerti per pianoforte e orchestra verrà eseguita una bella pagina per orchestra sinfonica, l’Ouverture op.32 Das Märchen von der schönen Melusine (La favola della bella Melusina) di Felix Mendelssohn-Bartholdy

“Senigallia Concerti” è la stagione organizzata dal Comune di Senigallia in collaborazione con l’Associazione Culturale LeMuse e la direzione artistica affidata al maestro Federico Mondelci.

Infoline: 071.7930842 (Teatro La Fenice), www.fenicesenigallia.it, info@fenicesenigallia.it; 071.2072439 (Amat). Info su tutta la programmazione di Senigallia Concerti al sito web www.marchefestival.net.

Il giorno del concerto la biglietteria del teatro è aperta da due ore prima. I biglietti sono anche in vendita nel circuito VivaTicket: https://www.vivaticket.com/it/ticket/mozart-e-mendelssohn/285194

LOUIS LORTIE

Louis Lortie si è guadagnato una reputazione internazionale come musicista versatile, acclamato da critica e pubblico per la prospettiva fresca e individuale che porta ai grandi autori del repertorio pianistico. Richiesto nei cinque continenti da oltre trent’anni, Louis Lortie si esibisce con le orchestre più prestigiose e nelle principali sale da concerto di tutto il mondo. Artista prolifico, ha prodotto più di 45 registrazioni per l’etichetta Chandos Records con i pilastri della letteratura pianistica. È seguito ogni mese da più di 250.000 ascoltatori sulle piattaforme di streaming.

In Gran Bretagna, il suo rapporto di lunga data con la BBC, in particolare con le Orchestre BBC Symphony e BBC Philharmonic, ha portato a numerose registrazioni e concerti, e oltre a più di dieci inviti ai BBC Proms. Nel suo paese natale, il Canada, si esibisce regolarmente con tutte le principali orchestre, tra cui Montreal, Toronto, Vancouver, Ottawa e Calgary. In Germania collabora con la WDR Sinfonieorchester Köln, la Deutsche Sinfonieorchester Berlin, l’Orchestra Filarmonica di Dresda, l’Orchestra MDR di Lipsia; negli Stati Uniti, con l’Orchestra di Philadelphia, la Dallas Symphony, la San Diego Symphony, la St. Louis Symphony e la New Jersey Symphony. Ha collaborato inoltre con l’Orchestra Sinfonica di Shanghai, la Guangzhou Symphony Orchestra, l’Orchestra Filarmonica di Hong Kong e l’Orchestra Sinfonica Nazionale di Taiwan, nonché le Orchestre Sinfoniche di Adelaide e Sydney e l’Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo in Brasile. Louis Lortie è stato scoperto da Charles Dutoit, col quale si è esibito in numerose tournée nel corso dei primi anni; Louis Lortie ha anche condiviso regolarmente il palcoscenico con Kurt Masur durante il suo mandato all’Orchestre National de France e all’Orchestra del Gewandhaus di Lipsia. Negli ultimi anni si è esibito regolarmente con direttori d’orchestra del calibro di Edward Gardner, Sir Andrew Davis – con il quale ha inciso numerosi dischi – Yannick Nézet-Séguin, Jaap Van Zweden, Simone Young, Antoni Wit e Thierry Fischer.

In recital e in musica da camera, Louis Lortie si esibisce regolarmente alla Wigmore Hall di Londra, al Royal Concertgebouw di Amsterdam, alla Carnegie Hall di New York, alla Chicago Symphony Hall. È particolarmente apprezzato per le sue interpretazioni dei cicli integrali degli “Années de pèlerinage” di Liszt, degli Studi di Chopin e dei cicli di Sonate di Beethoven; quest’ultima parte di repertorio è stata ripresa alla Salle Bourgie di Montreal e trasmessa da Medici TV nel 2021. Da oltre vent’anni, con Hélène Mercier, il duo Lortie-Mercier genera nuove prospettive sul repertorio per quattro mani o due pianoforti, sia in concerto, sia nelle numerose registrazioni prodotte insieme.

La collaborazione pluridecennale tra Louis Lortie e l’etichetta Chandos Records ha prodotto fino ad oggi un catalogo di oltre quarantacinque registrazioni, che spaziano da Mozart a Stravinsky. Il catalogo comprende un ciclo completo delle Sonate di Beethoven e l’integrale degli “Années de pèlerinage” di Liszt. Tra i progetti recenti figurano l’opera completa per pianoforte di Chopin, il cui ultimo volume include la Sonata per violoncello in collaborazione con Truls Mørk, in uscita nell’ottobre 2025, e una serie dedicata alle opere per pianoforte di Fauré, alle quali ha dato nuovo slancio. Grande interprete della musica del XX secolo, Louis Lortie ha costruito una discografia che include una registrazione molto apprezzata del Concerto per pianoforte di Lutosławski con Edward Gardner e la BBC Symphony Orchestra. Esplorando il Concerto per pianoforte di Vaughan Williams, ha registrato non solo la versione originale, con Peter Oundjian e la Toronto Symphony Orchestra, ma anche la versione per due pianoforti, rielaborata dal compositore, con la sua partner in duo, Hélène Mercier, e l’Orchestra Filarmonica di Bergen diretta da Sir Andrew Davis. Louis Lortie e Hélène Mercier hanno inoltre registrato “Le Carnaval des animaux”, con Neeme Järvi e l’Orchestra Filarmonica di Bergen, e le opere complete di Rachmaninoff per due pianoforti, oltre a due volumi di opere per due pianoforti e quattro mani di Debussy.

Louis Lortie è cofondatore e Direttore Artistico del LacMus International Festival del Lago di Como, che, dal 2017, si tiene ogni anno. È stato “Master in Residence” alla Queen Elisabeth Chapel di Bruxelles dal 2017 al 2022. Continua ad essere mentore di pianisti di eccezionale talento introducendo la nuova generazione attraverso cicli di concerti: recentemente ha presentato un ciclo di Sinfonie di Beethoven/Liszt alla Wigmore Hall di Londra e al Festival Internazionale di Dresda, nonché la Maratona Scriabin ai Festival LacMus e di Bolzano.

Louis Lortie ha debuttato con l’Orchestra Sinfonica di Montreal all’età di tredici anni; nel 1984 ha vinto il primo premio del Concorso Busoni e il quarto premio del Concorso di Leeds. Ha studiato con Yvonne Hubert (allieva del leggendario Alfred Cortot), con Dieter Weber a Vienna e poi con Leon Fleisher. È stato insignito del titolo di “Ufficiale dell’Ordine del Canada” nel 1992 e di “Chevalier Ordre national du Québec” nel 1997; nello stesso anno ha ricevuto un dottorato onorario dall’Università di Laval.

La FORM – Orchestra Filarmonica Marchigiana è una delle tredici istituzioni concertistiche orchestrali italiane ed è sostenuta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dalla Regione Marche, dai Comuni di Ancona, Macerata, Fermo, Fano e Fabriano.

L’Orchestra affronta il repertorio sia lirico che sinfonico e realizza una ricca Stagione sinfonica in ambito regionale, eseguendo alcune sue produzioni anche presso prestigiosi Teatri e Società Concertistiche italiane, oltre a partecipare ad importanti manifestazioni a carattere lirico. Si è esibita con grandi interpreti (Kremer, Ashkenazy, Accardo, Dindo, Pavarotti, Devia) e sotto la guida di direttori di prestigio internazionale, quali Kuhn, Nelsson, Renzetti, Oren, Campanella, Mariotti, Battistoni. Ha effettuato tournée in Europa e vicino Oriente.