Poesie e disegni distribuiti insieme al vitto ai pazienti ricoverati nell’ospedale di Senigallia Il percorso SANITART della AST Ancona migliora la qualità e il comfort assistenziale dei luoghi di cura

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Una nuova iniziativa di SANITART rivolta ai pazienti ricoverati nell’Ospedale “Principe di Piemonte” di Senigallia: nel giorno di primavera i degenti hanno ricevuto, insieme al vitto, una sorpresa.

Grazie alla collaborazione con la maestra Lucia, le sue colleghe e Ioletta Martelli, Dirigente scolastico del plesso Montessoriano di Scapezzano (Casa dei bambini e scuola primaria) dell’Istituto Comprensivo Mario Giacomelli di Senigallia, sono stati consegnati dal personale di reparto i disegni creati dagli alunni per i malati, donando momenti di gioia e sorrisi. L’iniziativa originale e innovativa è nata da un’idea della dottoressa Veronica Palmucci del Servizio di Dietetica Clinica di Senigallia, ed è stata apprezzata sia dal personale sanitario sia dai degenti che hanno avuto la possibilità di esprimersi attraverso dei messaggi scritti.

Il tutto è iniziato durante le festività natalizie quando al vitto era stata aggiunta una pergamena con la poesia dialettale a tema di Carmen Lenci, che con generosità ha regalato rime anche per il Carnevale e il giorno di San Valentino. Da lì, in un crescendo di idee e di emozioni, è partito il progetto di condividere tanta bellezza e tanti messaggi positivi e colorati con i pazienti ricoverati, facendo arrivare loro questi pensieri e queste opere dei piccoli artisti attraverso il vitto.

Un’idea che ha richiesto il coinvolgimento di tanti, in primis del personale di cucina e di reparto, e molto apprezzata da tutti e dalla Direzione Medica di Presidio.

Il percorso SANITART è una iniziativa innovativa che prevede la realizzazione di interventi artistici e culturali di vario genere, di concerto tra la AST Ancona e l’Università Politecnica delle Marche, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio immobiliare sanitario e migliorare l’accoglienza, il comfort assistenziale ed alberghiero e la qualità dei luoghi di cura. Questa inziativa a cura del Servizio di Dietetica Clinica dell’Ospedale di Senigallia coniuga perfettamente la filosofia del percorso. Apprezzamenti e ringraziamenti giungono da parte della Direzione Strategica Aziendale, per quanto svolto finora e per quanto continueranno a fare, a tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione di questi momenti speciali per i pazienti ricoverati.

da AST Ancona

Cibo, poesia e gesti di gentilezza

“Si dice che il Bene trova sempre la via per arrivare e io ne sono certa!

Questa storia che sto per raccontarvi ne è la dimostrazione.

Sono Veronica, dietista all’ospedale di Senigallia, un giorno mi è balenata l’idea che tramite il vitto avrei potuto donare ai ricoverati una poesia, quale gesto di gentile vicinanza.

Un’idea semplice che, come un sasso gettato nell’acqua, ha creato un’eco di cerchi concentrici, un’espansione lieve che sta coinvolgendo nuove inaspettate realtà!

E’ così che sono arrivate nei giorni di Natale, Carnevale e San Valentino le poesie dialettali scritte da Carmen Lenci con delicata sensibilità ed ironia.

Poi con lei ci siamo immaginate di far arrivare, insieme al cibo, i colori e la fantasia dei disegni dei bambini che con meravigliosa generosità hanno creato delle autentiche opere d’arte piene di cuori, abbracci, fiori, arcobaleni, api e uccellini… un vero mondo d’amore donato ai malati nel giorno di primavera per portare un sorriso e una carezza. In risposta abbiamo ricevuto tanti messaggi di affetto dalle persone ricoverate, italiane e straniere, giovani e meno giovani, che condivideremo con una festa insieme ai piccoli artisti del plesso montessoriano di Scapezzano per ricordarci che è sempre presente una possibilità di Dialogo e che ad un gesto fatto con il cuore segue un’ondata, di ritorno, di gratitudine e calore umano autentico! “Non servono solo i dottori ma anche i vostri pensieri ci aiutano a guarire!” scrive un paziente.

Noi continuiamo a lasciarci stupire dalle collaborazioni che stanno nascendo: quali altre forme di bellezza prenderanno vita a Senigallia? Qualsiasi esse siano, sappiamo che non hanno bisogno di interpreti o capacità speciali perché il linguaggio della Gentilezza è u n i v e r s a l e!

Un grazie sincero ad ognuno. Ad Umberto del Tribunale del malato per avermi sostenuta sin dall’inizio; a Carmen per la sua arte poetica; a Ioletta Martelli dirigente scolastico dell’IC Mario Giacomelli di Senigallia, alla maestra Lucia e alle sue colleghe, all’entusiasmo dei bambini nell’“abbracciare” i malati; ad Annalisa, Melissa, Mara, Silvia, Jessica, Debora, Giorgio e Luciano e al personale della cucina interna ospedaliera per la loro disponibilità; alla Direzione Medica, a Daniele Fumelli responsabile della Dietetica Clinica e al personale sanitario che ha accolto con interesse l’iniziativa e si è affidato a questa ondata di gioia, con l’augurio che anche altri reparti possano coinvolgersi ed emozionarsi in futuro.

Concludo con il messaggio di un bimbo di 8 anni “Se non puoi fare le cose con il corpo ricorda hai un cuore” “

Scritto da Veronica Palmucci