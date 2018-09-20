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Senigallia Concerti 2025/26 - Verdi Requiem - 31 marzo 2026

Consiglio Regionale Marche: seduta aperta per la Giornata “Carlo Urbani” 2026

Assise convocata il 31 marzo per ricordare la figura del medico della Sars. Poi lavori in seduta ordinaria: ecco l'ordine del giorno

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Politica
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Consiglio Regione Marche - Giornata Carlo Urbani 2026

Seduta del Consiglio regionale convocata per martedì 31 marzo a partire dalle ore 10. Prima parte dei lavori in seduta assembleare aperta per la Giornata regionale “Carlo Urbani” prevista dalla legge regionale n.42/2020 al fine di ricordare e celebrare le azioni del medico marchigiano in campo umano, professionale e scientifico.

Nel programma interventi di parte istituzionale e testimonianze. Prevista anche la presentazione di un’esperienza didattica degli studenti dell’IIS “Volterra-Elia” di Torrette di Ancona, segnalata dal Museo “Carlo Urbani” di Castelplanio.

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