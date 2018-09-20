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Servizio Civile Universale, cinque i progetti attivati dal Comune di Senigallia

Le domande di partecipazione possono essere inviate entro le ore 14.00 di mercoledì 8 aprile

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Servizio Civile Universale

Pubblicato il Bando per la selezione di 65.964 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all’estero.

Fino alle ore 14.00 dell’8 aprile 2026 è possibile presentare domanda di partecipazione ad uno dei progetti che si realizzeranno tra il 2026 e il 2027 su tutto il territorio nazionale e all’estero.

Presso il Comune di Senigallia saranno attivati 5 progetti che hanno una durata di 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali. Gli operatori volontari selezionati sottoscrivono con il Dipartimento un contratto che fissa l’importo dell’assegno mensile per lo svolgimento del servizio in € 519,47.

Per poter partecipare alla selezione occorre individuare il progetto di SCU in cui essere impegnati.

I progetti del Comune di Senigallia sono:

Il benessere è di tutti: un anno nei servizi assistenziali dei Comuni marchigiani:
4 posti

SCU nei servizi culturali dei Comuni marchigiani 2026:
2 posti presso il circuito museale
2 posti (di cui uno riservato a candidati con reddito inferiore a 15.000€) presso la Biblioteca Comunale

SCU nei servizi educativi e ricreativi dei Comuni marchigiani 2026:
2 posti presso il servizio Informagiovani

SCU per l’ambiente nei Comuni delle Marche:
2 posti (di cui uno riservato a candidati con reddito inferiore a 15.000€) presso l’ufficio Ambiente

Accedendo al portale di tutti i progetti di Servizio Civile Universale attivati in Italia:

https://www.politichegiovanili.gov.it/servizio-civile/bandi-e-avvisi-di-servizio-civile/bandi-di-selezione-volontari/scegli-il-tuo-progetto/?bando=97370&gazzetta=74&estero=0

si potranno cercare i progetti attivi nel Comune di Senigallia e scaricare le schede di sintesi.

Gli aspiranti operatori volontari devono produrre domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all’ente titolare del progetto prescelto, esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 dell’8 aprile 2026.

Le date previste per i colloqui con i candidati (previste tra la seconda metà di aprile e il mese di maggio) saranno pubblicate sul sito ufficiale del Comune di Senigallia almeno 10 giorni prima del loro inizio.

Per ogni informazione è possibile contattare l’ufficio Informagiovani ai seguenti contatti:

informagiovani@comune.senigallia.an.it
800211212

Dal Comune di Senigallia
Dal Comune di Senigallia
Pubblicato Domenica 29 marzo, 2026 
alle ore 4:00
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