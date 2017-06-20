Francesca Mannocchi e Rodrigo D’Erasmo portano al Teatro la Fenice di Senigallia domenica 29 marzo (inizio ore 19) “Crescere, la guerra” “Crescere, la guerra” intreccia voci e testimonianze vere da diverse guerre del passato e del presente

108 Letture Cultura e Spettacoli

Francesca Mannocchi e Rodrigo D’Erasmo portano al Teatro la Fenice di Senigallia domenica 29 marzo (inizio ore 19) “Crescere, la guerra”, un viaggio teatrale essenziale e potente che intreccia voci dalle guerre di ieri e di oggi. Ideato e raccontato dalla documentarista romana e portato sul palco con le musiche dal vivo di D’Erasmo e la regia di Giorgina Pi, l’appuntamento è una tappa di TeatrOltre, festival all’insegna della multidisciplinarietà dall’AMAT con undici città delle Marche, quest’anno alla 22ma edizione.

“Crescere, la guerra” intreccia voci e testimonianze vere da diverse guerre del passato e del presente, per mettere in luce il punto cieco della nostra umanità: l’indifferenza. “Un viaggio teatrale – si legge nella presentazione – che ci costringe ad ascoltare ciò che spesso scegliamo di non vedere: il dolore degli altri.

Attraverso le parole di chi ha vissuto la guerra, lo spettacolo mostra come i semi dei conflitti futuri si annidino nell’inconsapevolezza del presente, nella distrazione di chi racconta senza cura, nella sordità di chi ascolta senza empatia. Una riflessione profonda sul tempo, la memoria e la responsabilità collettiva.

Perché ogni guerra nasce anche da ciò che non siamo stati capaci di proteggere. E ogni pace si costruisce a partire da ciò che decidiamo di vedere.

Francesca Mannocchi è una giornalista, scrittrice e documentarista italiana specializzata di migrazioni e conflitti. Ha realizzato reportage da Iraq, Libia, Libano, Siria, Tunisia, Egitto, Yemen, Afghanistan, Ucraina, Somalia, Chad, Kenya, Sud Sudan, Bangladesh, Palestina e Israele. Dal 2022 segue l’invasione russa in Ucraina e ha realizzato, prodotto da Fandango, il documentario “Lirica Ucraina” con cui ha vinto nel 2025 il David di Donatello per il miglior documentario. In piena pandemia, nel 2020, la Mannocchi fu autrice di un commovente reportage sulla RSA Opera Pia Mastai Ferretti di Senigallia trasmesso da LA7 nel programma Atlandite di Andrea Purgatori.

Rodrigo D’Erasmo violinista, polistrumentista, compositore, arrangiatore e produttore di formazione classica, dal 2001 ad oggi ha registrato decine di album e suonato con numerose band e artisti. Dal 2008 è con gli Afterhours, con cui ha vinto tra gli altri il premio della critica al Festival di Sanremo 2009 e il premio Tenco nel 2012.

Biglietteria e informazioni Teatro La Fenice (tel. 071/7930842 e. 335/1776042); biglietterie AMAT (tel. 071/2072439) online vivaticket.com (con aggravio del costo in favore del gestore del servizio). Inizio ore 19. ***