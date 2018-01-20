Ultima tappa per il ciclo di incontri di Fratelli d’Italia a sostegno del Si al referendum
Appuntamento martedì 17 marzo a Castelleone di Suasa
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Dopo i convegni di Senigallia, Ostra, Ostra Vetere e Corinaldo si conclude il tour referendario per il SI di Fratelli D’Italia nella vallata del Misa e Nevola a Castelleone di Suasa.
L’appuntamento è per martedì 17 marzo alle ore 21.00 presso la Sala delle pitture del Museo Civico Archeologico, in piazza Livia della Rovere 2.
Saranno presenti: Nicola Malerba, Coordinatore dei Circoli di Fratelli d’Italia della Provincia di Ancona; Marco Ausili, Segretario dell’ufficio di Presidenza della Regione Marche; Corrado Canafoglia, avvocato e Consigliere regionale; Raffaele Balducci, avvocato.
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