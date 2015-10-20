Voci di donne in dialogo con Nicoletta Grifoni: una vita nel giornalismo Venerdì 13, ore 18.00, a Senigallia, l'iniziativa del Cif – Centro italiano femminile dedicata alla donna nel mese di marzo

Nicoletta Grifoni è stata fino ad un mese fa la caporedattrice della TGR Rai Marche. Giornalista che ha toccato diversi ambiti del racconto mediatico, sarà a Senigallia per animare l’incontro dal titolo ‘Voci di donne in dialogo con Nicoletta Grifoni’, venerdì 13 marzo 2026, alle ore 18.00, a Palazzetto Baviera di Senigallia.

L’evento, promosso dal Cif – Centro italiano femminile – di Senigallia nell’ambito delle iniziative al femminile del mese di marzo, vedrà cinque voci dialogare con la giornalista su temi suggeriti dalla sua ricca esperienza professionale: lo sport, il giornalismo di prossimità, la Rai marchigiana, l’informazione nei momenti di crisi ed lo sguardo mediatico sul mondo.

Giornalista di grande esperienza, Grifoni ha svolto tutti i ruoli possibili all’interno di una testata giornalistica. Entrata in Rai nel 1988, dopo una lunga militanza in una radio privata, è la prima donna a fare la radiocronaca di una partita nella trasmissione ‘Tutto il calcio minuto per minuto’. Inizia come redattrice ordinaria, conquistandosi sul campo il titolo di inviata. Si ricordano le tante telecronache in diretta durante la guerra nella ex Jugoslavia, nel 1991. Così come quelle del terremoto del 1997. Nel 1992 è lei a inventare la rubrica radiofonica tutta dedicata alla pallavolo, ‘Pallavolando’.

Elisabetta Olivi, presidente del Cif senigalliese, nell’invitare la cittadinanza a questo appuntamento sottolinea come sia importante “conoscere più da vicino l’esperienza professionale di una donna che ha toccato con grande sensibilità e competenza tanti ambiti del giornalismo. L’informazione, ai tempi della rivoluzione digitale, è terreno importante nel quale si decide molto della qualità del nostro vivere insieme. Ascoltare una voce da dentro può renderci più consapevoli delle dinamiche dei media e sostanzialmente persone più libere e informate”.

da CIF Senigallia