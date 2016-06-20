Convocato il Consiglio regionale delle Marche
Si riunirà martedì 3 marzo
Seduta del Consiglio regionale convocata per martedì 3 marzo, a partire dalle ore 10. All’ordine del giorno interrogazioni, interpellanze e proposte di mozione. Due nello specifico le interpellanze in materia di gestione dei rifiuti (realizzazione di un impianto di termovalorizzazione nelle Marche) e politiche sociosanitarie (Unità multidisciplinari età evolutiva, Umee).
Tra le proposte di mozione, quelle abbinate relative al contrasto alla violenza di genere e quelle abbinate in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione.
