Cala la domanda estera di case in Italia

Nel 2025 le richieste di immobili in Italia da parte di acquirenti esteri registrano una flessione complessiva del -5,89% rispetto al 2024, ma il dato aggregato nasconde uno scenario molto più articolato e dinamico, delineando una trasformazione del mercato che resta comunque in costante crescita; guardando agli ultimi cinque anni le richieste sono infatti cresciute a doppia cifra.

È probabile che tale interesse continuerà a crescere, magari grazie alle Olimpiadi Invernali 2026 che stanno mettendo l’Italia al centro dell’attenzione internazionale, anche se (come possiamo facilmente immaginare) non sarà la regione Marche la maggiore beneficiaria.

EVVIVACASA ha adottato da anni piattaforme di annunci rivolte principalmente all’estero – ben diverse dai portali immobiliari che siamo abituati a vedere in TV. I fornitori di questi servizi ci aggiornano con le statistiche di mercato, che poi siamo lieti di condividere con il nostro pubblico.

Nel corso del 2025 il segmento degli stranieri interessati a comprare casa in Italia resta comunque attivo, ma appare più selettivo e razionale: aumenta l’attenzione ai budget contenuti, le scelte vengono guidate dalla qualità della vita e dalle opportunità offerte da aree meno inflazionate, mentre avanzano Paesi emergenti e si consolidano trend di lungo periodo legati a lifestyle, sostenibilità, autenticità e ritorno ai territori.

Provenienza delle richieste

Gli Stati Uniti restano il primo Paese di provenienza degli acquirenti esteri (25% delle richieste totali), ma nel 2025 segnano un calo significativo. Una contrazione simile, seppur meno marcata, riguarda anche la Germania (-13,6%), altro pilastro storico del mercato immobiliare internazionale in Italia. Il rallentamento di questi due bacini appare legato a fattori macroeconomici: maggiore cautela sugli investimenti immobiliari all’estero, incertezza geopolitica e una fase di attesa che spinge molti acquirenti a posticipare decisioni di lungo periodo.

Nel 2025 crescono mercati alternativi che stanno progressivamente riequilibrando la domanda, come ad esempio il Regno Unito che consolida il suo ruolo di secondo mercato per l’Italia, con una crescita del +23,23%, seguito dalla Francia (+4,73%). Si delinea un forte aumento delle richieste inviate da stranieri mentre sono in Italia (+18,58%), un segnale chiaro di un turismo sempre più orientato a trasformarsi in progetto di acquisto.

Per quanto riguarda la regione Marche, con focus sulla zona operativa di EVVIVACASA, possiamo confermare l’interesse di cittadini esteri sui nostri annunci immobiliari, in particolare dalle seguenti nazioni (in ordine decrescente di visualizzazioni/ricerche):

Stati Uniti, Thailandia, Regno Unito, Irlanda, Australia, Belgio, Grecia, Olanda e Germania.

Le 3 Regioni TOP, come di consueto, sono Toscana, Sicilia e Lombardia. È importante precisare che il percorso delle Marche per generare attrazione nel mercato immobiliare appare ancora lungo, con la sola provincia di Fermo in controtendenza.

Prezzi e budget: mercato più prudente e razionale

La distribuzione delle fasce di prezzo racconta un mercato più cauto rispetto al passato. Aumentano le richieste sotto i 100.000 euro, mentre calano tutte le fasce superiori, in particolare quelle tra 250.000 e 1 milione di euro. È il segnale di una domanda internazionale meno speculativa, più selettiva, orientata a un acquisto ponderato e spesso legato a progetti di vita, seconde case o trasferimenti graduali.

Cosa occorre tenere presente

Gli acquirenti esteri oggi sono più consapevoli, più prudenti e molto più attenti al valore reale dell’investimento. Cercano luoghi vivibili, prezzi sostenibili e contesti autentici.

