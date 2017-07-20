Logo farmacieFarmacie di turno


Pasquini Dr.ssa Claudia
Si è riunito il Comitato regionale del turismo

Acquaroli: "Il nostro obiettivo è consolidare i trend positivi registrati negli ultimi anni"

Cronaca
Comitato regionale del turismo

Si è riunito questo pomeriggio, nella Sala Raffaello della Regione Marche, il Comitato regionale del Turismo, primo appuntamento della nuova legislatura dedicato al confronto con le associazioni di categoria e i principali attori del sistema turistico marchigiano. L’incontro rientra nel percorso di condivisione dei piani di programmazione con le associazioni di categoria e i rappresentanti del settore turismo.

Hanno partecipato il presidente della Regione e assessore al Turismo Francesco Acquaroli, il Sottosegretario Silvia Luconi, il direttore di ATIM Marina Santucci e la dirigente regionale del Turismo Paola Marchegiani.

