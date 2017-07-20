Logo farmacieFarmacie di turno


Paolucci Dott.ssa Francesca
La Civitas Appenninica si candida a Capitale Europea della Cultura 2033

Comprende ben 546 Comuni di quattro diverse Regioni italiane

Civitas Appenninica candidata a Capitale Europea della Cultura 2033

Un inestimabile patrimonio storico, artistico, culturale e religioso custodito in un vasto territorio, di cui il cratere sisma 2016è il cuore pulsante, che comprende 546 comuni situati all'interno di quattro regioni (Umbria, Abruzzo, Marche, Lazio) e 11 province. 

È la Civitas Appenninica, candidata a Capitale Europea della Cultura 2033, le cui caratteristiche sono state presentate oggi a Roma. Nella conferenza stampa presso la sede Adnkronos è stato illustrato il Rapporto Censis "Il Cammino in Divenire della Civitas Appenninica". Moderata dal giornalista Fabio Paluccio, l'evento ha visto la partecipazione di Guido Castelli, Commissario Straordinario per il sisma  2016; Andrea Toma, Responsabile Area Economia, Lavoro e Territorio del Censis; Giuliano Boccanera,  Sindaco di Norcia; Luca Diotallevi, Professore Università Roma Tre; Gian Mario Spacca, Coordinatore  Hamu; Stefano Papetti, Presidente Fondazione Salimbeni; Fabio Renzi, Segretario generale Symbola;  Pierciro Galeone, Direttore Ifel. Il Rapporto è stato presentato da Emanuele Bossi, ricercatore Censis. 

 
