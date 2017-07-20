Logo farmacieFarmacie di turno


Oltre 360 prestazioni nel secondo weekend di visite ed esami medici nelle Marche

Proseguono attività straordinarie. Calcinaro: "Grande impegno del personale, ma chi non si presenta toglie posti a pazienti in attesa"

Cronaca
Sono 363 le prestazioni sanitarie erogate in due giorni nel secondo weekend dell’iniziativa regionale volta a migliorare l’accesso alle cure. Il programma di sabato 24 e domenica 25 gennaio fa parte del piano straordinario della Regione Marche che proseguirà fino al mese di maggio, con ambulatori e reparti aperti anche nel fine settimana su tutto il territorio.

Medici, infermieri e operatori sanitari hanno garantito visite specialistiche, esami diagnostici e prestazioni complesse al di fuori dei consueti orari infrasettimanali, offrendo a molti cittadini la possibilità di anticipare appuntamenti attesi. Un impegno importante che testimonia la volontà del servizio sanitario pubblico di dare risposte concrete.

