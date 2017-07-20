Logo farmacieFarmacie di turno


Ospedali Marche in tilt per malfunzionamento della nuova cartella clinica elettronica

Il sindacato dei medici CIMO: "Efficienza dei sistemi informatici non è un elemento accessorio. Serve intervento immediato"

Cronaca
Il nuovo sistema informatico clinico-gestionale introdotto nelle strutture sanitarie delle Marche presenta gravi malfunzionamenti.

A denunciarlo è il sindacato dei medici CIMO, che segnala criticità operative tali da compromettere, da diverse settimane, l’attività assistenziale negli ospedali della regione. Tra i principali problemi riscontrati figurano l’instabilità delle piattaforme, le difficoltà di accesso alle cartelle cliniche, l’impossibilità di visualizzare correttamente le terapie e di consultare la documentazione sanitaria pregressa. Disagi che, secondo numerose segnalazioni provenienti da medici marchigiani, rendono spesso non immediatamente disponibili informazioni cliniche essenziali per una corretta presa in carico dei pazienti.

Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
