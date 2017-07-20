Ospedali Marche in tilt per malfunzionamento della nuova cartella clinica elettronica
Il sindacato dei medici CIMO: "Efficienza dei sistemi informatici non è un elemento accessorio. Serve intervento immediato"
Il nuovo sistema informatico clinico-gestionale introdotto nelle strutture sanitarie delle Marche presenta gravi malfunzionamenti.
A denunciarlo è il sindacato dei medici CIMO, che segnala criticità operative tali da compromettere, da diverse settimane, l’attività assistenziale negli ospedali della regione. Tra i principali problemi riscontrati figurano l’instabilità delle piattaforme, le difficoltà di accesso alle cartelle cliniche, l’impossibilità di visualizzare correttamente le terapie e di consultare la documentazione sanitaria pregressa. Disagi che, secondo numerose segnalazioni provenienti da medici marchigiani, rendono spesso non immediatamente disponibili informazioni cliniche essenziali per una corretta presa in carico dei pazienti.Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
