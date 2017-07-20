Al cinema Gabbiano di Senigallia i genitori di Giulio Regeni in videocollegamento Lunedì 26 gennaio anteprima nazionale del documentario "Giulio Regeni. Tutto il male del mondo". Pure un presidio in Piazza Roma

“Giulio Regeni. Tutto il male del mondo”. A dieci anni dalla morte arriva il primo film documentario che ricostruisce la verità giudiziaria sul sequestro, le torture e l’omicidio del ricercatore italiano ritrovato senza vita al Cairo il 3 febbraio 2016.

Lunedì 26 gennaio, alle ore 20.30, il cinema ‘Gabbiano’ di Senigallia, ospita la proiezione del film diretto da Simone Manetti. Prima della proiezione, in collegamento con numerosi cinema in tutta Italia, interverranno i genitori Paola Deffendi e Claudio Regeni, l’avvocata Alessandra Ballerini, il regista e gli autori Emanuele Cava e Matteo Billi.

Nel racconto, per la prima volta, sono proprio i genitori di Giulio a prendere la parola in prima persona: un padre e una madre che hanno sfidato la dittatura militare di Abdel Fattah al-Sisi. Accanto a loro, la testimonianza esclusiva della legale che li ha accompagnati nel lungo percorso giudiziario. Simone Manetti dall’inizio del processo sta filmando tutte le udienze e seguendo in aula i genitori di Regeni e l’avvocata che con il supporto del “popolo giallo” e della “scorta mediatica” stanno cercando di ottenere una verità processuale. Una vicenda tragica e cruenta che ha coinvolto alte sfere della politica egiziana, italiana e internazionale, sollevando la mai risolta questione: può, la ragione di Stato prevalere sulle ragioni della Giustizia?

La proiezione, a Senigallia, vede anche la collaborazione di diverse sigle che nello stesso giorno di lunedì 26 gennaio hanno organizzato in Piazza Roma, dalle 19.00 alle 20.00, un presidio per sensibilizzare la cittadinanza. Partecipano: Azione Cattolica diocesana, Agesci, Scuola di pace ‘V. Buccelletti’, Pax Christi, I compagni di Jeneba, Cgil, Rete Pace Subito, Gris Marche.

Biglietti disponibili alla cassa del cinema oppure online su www.cinemagabbiano.it.