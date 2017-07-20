Logo farmacieFarmacie di turno


Domenici Robertucci
Ciclismo: VEGA – VITALCARE – DYNATEK Continental pronta al debutto

Sempre matrice marchigiana e respiro nazionale-internazionale

Sport
Filippo Dignani e Marco Fermanelli - VEGA - VITALCARE - DYNATEK Continental

La VEGA – VITALCARE – DYNATEK ribadisce la propria matrice marchigiana (quale massima espressione regionale su strada) e rinvigorisce il proprio respiro nazionale-internazionale.

La scuderia Continental ufficializza tutti i quadri dell’organico ed è pronta al debutto.

L’esordio agonistico è programmato per metà febbraio.

Intenso il composito calendario (professionistico e cadetto).

Storicamente e geograficamente, la maceratese Morrovalle e la fermana Montappone costituiscono i poli del progetto a lungo termine (il 2027 è già in costruzione…), sinergicamente con le contrade abruzzesi.

Emblematico il progressivo inserimento di Senigallia e Mondolfo, espressioni delle realtà imprenditoriali dell’Anconetano e del Pesarese-Urbinate.

Esplicito il gemellaggio con il pedalatissimo Veneto.

