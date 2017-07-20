Incontro sul tema della vaccinazione dell’anziano All'hotel Raffaello di Senigallia, sabato 24

Senigallia – Chronic on, il think tank della cronicità, porta a Senigallia un importante incontro sul tema delle vaccinazioni all’anziano, tema particolarmente interessante dato che la regione Marche risulta essere tra le più longeve d’Italia.

Le vaccinazioni sono state, nel corso degli anni rivolte e finalizzate alla eradicazione di patologie che trovavano obiettivi soprattutto nella prima età.

La sanità degli ultimi anni, fatto salvo il periodo pandemico che ha oggettivamente modificato e messo in discussione convinzioni radicate, ha targettizzato le malattie croniche come core business degli interventi operativi.

Il paradigma sanitario ha dovuto virare verso processi in cui la terapia diventava non risolutiva ma sostanzialmente finalizzata a prevenire e/o prolungare i periodi di “buona qualità” della vita. La prevenzione ha lo scopo di agire in questa direzione e i vaccini possono rappresentare una delle modalità più orientate a rendere “valoriale” il loro utilizzo.

Il recente ingresso sul mercato di nuovi vaccini, sempre più mirati ed efficaci, sta ridefinendo lo scenario della prevenzione vaccinale, offrendo nuove opportunità per un’estensione dell’offerta anche a target finora meno considerati.

Il loro inserimento sistematico nei profili di presa in carico dei pazienti anziani, perlopiù affetti da una o più patologie invalidanti, a volte stenta a essere efficace anche perché l’operatività vaccinale a volte non attecchisce in profili sanitari che, storicamente, sono stati formati e orientati verso terapie farmacologiche piuttosto che su azioni di prevenzione.

Promuovere una “alleanza vaccinale” tra operatori di varia provenienza e attitudine deve essere la molla per far scattare un intervento di offerta proattiva in ogni nodo della rete assistenziale delle cronicità e deve coinvolgere tutti i punti della rete di presa in carico dell’anziano.

Focalizzare e sviluppare questo concetto socializzando le possibilità vaccinali oggi esistenti e diffondendo una cultura vaccinale come strumento di valorizzazione degli operatori e di attenzione al malato è lo scopo di questo meeting che coinvolgerà con formula snella e interattiva i principali protagonisti dello scenario globale della prevenzione

All’incontro che sarà presieduto dal coordinatore nazionale di Chronic on, Gilberto Gentili, parteciperanno relatori di interesse nazionale e non solo, tra cui Walter Ricciardi, ora professore dell’Università Cattolica Sacro Cuore di Roma e già presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Antonio Cherubini, neo eletto presidente della European Geriatric Medicine Society, nonché Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Geriatria, Accettazione geriatrica e Centro di Ricerca sull’Invecchiamento dell’INRCA di ancona e Professore associato di Medicina Interna presso il Dipartimento di Scienze Cliniche e Molecolari dell’Univpm. Ci sarà anche il senigalliese Daniel Fiacchini, specialista in Igiene e Medicina Preventiva, Dirigente Medico del Dipartimento di Prevenzione Ast Ancona, Referente funzione 2. Con loro ci saranno inoltre altri professionisti di settore che animeranno una tavola rotonda.

