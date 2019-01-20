Salva una donna posizionatasi sui binari all’interno della stazione di Jesi Giovane pugile riceve un attestato dalla Polizia di Stato

Negli scorsi giorni la Polizia di Stato ha consegnato ad un giovane italiano, con genitori originari della Nigeria ma residente in provincia di Ancona, un attestato per il suo senso di altruismo.

Nella serata dello scorso 16 gennaio, mentre si trovava alla stazione di Jesi, località in cui frequenta una palestra dove si allena nel pugilato, il ragazzo ha notato una donna che, scesa dal marciapiedi, si è posizionata al centro dei binari. Lo stesso contattava la Polizia Ferroviaria per quanto stesse accadendo.

L’operatrice della Centrale Operativa della Polfer di Ancona immediatamente ha contattato RFI disponendo il blocco della circolazione ferroviaria e, contestualmente, è rimasta in stretto contatto con David, il quale ha messo in atto tutte le preziose indicazioni ricevute sulla condotta da assumere.

Il giovane, pertanto, aiutato anche da altre persone presenti in stazione, compreso un capotreno di FS in servizio, è riuscito a mettere in sicurezza la donna ed a scongiurare un ulteriore tentativo di autolesionismo che la stessa ha tentato di compiere con la montatura degli occhiali che ha volutamente infranto.

Il Dr. Michele De Tullio, Dirigente del Compartimento di Polizia Ferroviaria per le Marche, l’Umbria e l’Abruzzo, ha voluto incontrare il giovane presso il Compartimento evidenziando l’altissimo senso civico dimostrato ed il coraggio evidenziato nel mettere al repentaglio la propria incolumità per trarre in salvo una vita umana.

David, rimasto positivamente sorpreso per l’apprezzamento del suo gesto da parte della Polizia Ferroviaria, ha affermato di aver soltanto messo in atto ciò che al momento sentiva di fare, guidato solo dal cuore, ed ha espresso il desiderio di esporre l’attestato ricevuto insieme ai trofei che conquisterà nella sua carriera di pugile.