Progetto è volto al re-inserimento socio lavorativo di donne con pregressa patologia oncologica La direzione del progetto sarà a cura dell’oncologa Dott.ssa Rosa Rita Silva

106 Letture Cronaca

La scorsa settimana è stata firmata, per l’attuazione del bando regionale “Rinasco al Lavoro” vinto nel mese scorso, la costituzione temporanea di impresa da parte del Direttore Socio Sanitario della AST Ancona, Dott. Massimo Mazzieri, in rappresentanza dell’Azienda Sanitaria, del Dott. Giorgio Saitta Presidente dell’AOF Associazione Oncologica Fabrianese e del Presidente della Meccano spa, Dott. Gaetano Casalaina.



Il progetto è volto al re-inserimento socio lavorativo di donne con pregressa patologia oncologica; sarà della durata di un anno è riguarderà il recupero psicofisico di 12 donne con patologie oncologiche del territorio di Fabriano e di Jesi, individuate dalla psico-oncologa Dott.ssa Monia Duca, le quali successivamente saranno indirizzate al lavoro presso aziende che hanno dato la disponibilità.

Si tratta di un progetto di rilevanza socio sanitaria che permetterà di promuovere l’occupazione e l’inclusione sociale attraverso la cooperazione tra il mondo della sanità e quello del lavoro.

La direzione del progetto sarà a cura dell’oncologa Dott.ssa Rosa Rita Silva la quale si avvarrà delle competenze dei gruppi che fanno capo al Laboratorio delle Idee diretto dal Dott. Mustica, dall’Associazione Oncologica Fabrianese e dalla AST Ancona.

“Questo finanziamento e lo svolgimento del progetto sono molto importanti – dichiara il Direttore Socio Sanitario della AST Ancona – in quanto riteniamo che la guarigione clinica debba essere accompagnata dalla guarigione fisica, psicologica e sociale. Grazie a questi fondi potremo offrire alle donne individuate strumenti concreti per riprendere in mano il proprio futuro professionale, per credere in se stesse e trasformare la fragilità in una nuova forza”.

Grazie ai fondi PR Marche FSE+ 2021-2027, l’Azienda Sanitaria Territoriale avvierà dunque percorsi mirati per 12 donne con pregressa patologia tumorale nel territorio di Fabriano e Jesi. L’Azienda Sanitaria, in qualità di capofila, con questa iniziativa compie un passo decisivo nel supporto post-cura a coloro che hanno affrontato il percorso oncologico. Il progetto dunque si focalizza sulla trasformazione del periodo post-malattia in un’opportunità di ripartenza attraverso azioni strategiche che mirano a promuovere l’occupazione e l’inclusione sociale attraverso la cooperazione tra sanità e mondo del lavoro.