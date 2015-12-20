Logo farmacieFarmacie di turno


Avitabile Dr. Andrea
Disabilità, Andrea Nobili (Avs): “Garantire una migliore partecipazione democratica alla Consulta regionale”

"Continua a mostrare un funzionamento incerto e discontinuo"

Politica
Andrea Nobili

Rafforzare e rilanciare il ruolo della Consulta regionale per la disabilità come strumento centrale di partecipazione, confronto e co-programmazione delle politiche regionali. È questo l’obiettivo della mozione presentata dal consigliere regionale Andrea Nobili (Alleanza Verdi Sinistra), depositata all’Assemblea legislativa delle Marche.

“La Consulta regionale per la disabilità – spiega Nobili – deve tornare a essere un luogo stabile e qualificato di partecipazione, non limitato a convocazioni occasionali o simboliche, ma pienamente coinvolto nei processi decisionali che riguardano le persone con disabilità”.

