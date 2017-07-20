Logo farmacieFarmacie di turno


Filippini Dott.ssa Carotti
Al Teatro La Fenice di Senigallia un classico rivisitato: “I Tre Moschettieri Opera Pop”

Sul palco sabato 24 gennaio Giò Di Tonno, Vittorio Matteucci, Graziano Galatone diretti da Giuliano Peparini

Cultura e Spettacoli
I tre moschettieri - Opera pop

Con I tre moschettieri, in scena sabato 24 gennaio al Teatro La Fenice di Senigallia fuori abbonamento nella stagione promossa da Comune e AMAT con il contributo di MiC e Regione Marche, il classico di Dumas prende nuova vita e la storia senza tempo dove i tre protagonisti – Giò Di Tonno, Vittorio Matteucci, Graziano Galatone – portano in scena tutta la potenza del loro legame con la direzione artistica e regia di Giuliano Peparini diventa un’Opera pop, in cui musica, prosa e danza si intrecciano in un racconto emozionante e coinvolgente.

“Tutti per uno, uno per tutti!”, il motto simbolo della complicità fra Athos, Porthos, Aramis e D’Artagnan, protagonista del romanzo, porta in scena il trionfo dell’amicizia, ma anche del potere e dell’ambizione dove buoni e cattivi combattono mettendo al centro onore, fedeltà, onestà, valori che i tre moschettieri portano fieri sulla punta delle loro spade e che oggi sono troppo spesso messi in crisi dal mito dell’uomo contemporaneo.

“Se devo affrontare un argomento storico o mettere in scena la vita di personaggi la cui azione si svolge in un’epoca passata – racconta Giuliano Peparini, penso sempre a come farla risuonare nella nostra epoca e a come potrebbe raggiungere il pubblico di oggi. È il caso di Alexandre Dumas, autore e romanziere la cui forza supera il passare del tempo. L’amicizia, le differenze tra classi sociali, l’onore, la vendetta, i segreti e la seduzione sono al centro del romanzo I tre moschettieri e sono temi ancora attuali nel XXI secolo. Ciò che personalmente mi colpisce dei personaggi di Dumas è il loro modo di crescere ed evolvere continuamente di fronte agli eventi che affrontano. In particolare, un giovane come D’Artagnan che cerca di trovare la sua identità e un posto nel mondo, è di grande attualità per i nostri giovani, una generazione che mette fortemente in discussione i suoi riferimenti e modelli”.

I testi dello spettacolo sono di Alessandro Di Zio, le musiche di Giò Di Tonno, gli arrangiamenti di Giò Di Tonno e Giancarlo Di Maria, maestro d’armi Renzo Musumeci Greco, coreografie di Veronica Peparini, Andreas Muller, orchestrazioni di Giancarlo Di Maria, disegno luci e scenografie Marco Palmieri, costumi Valentina Davoli e Silvia Oliviero, video content Vincenzo Villani. La produzione dello spettacolo è di Stefano Francioni e Teatro Stabile d’Abruzzo.

Biglietteria Teatro La Fenice biglietterie del circuito AMAT/Vivaticket o su vivaticket.com (con aggravio del costo in favore del gestore del servizio). Informazioni Teatro La Fenice 071/7930842 negli orari di apertura, tel. 335/1776042, feelsenigallia.it e AMAT 071/2072439 amatmarche.net.

Inizio ore 21.

Pubblicato Giovedì 22 gennaio, 2026 
alle ore 17:48
