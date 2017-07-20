Lezione Luas Senigallia dedicata a Nino Rota Fu il celebre compositore di Federico Fellini

Venerdì 23 gennaio 2026, alle ore 16,30 presso l’Auditorium San Rocco di Senigallia, conferenza del Maestro Paolo Quilichini, pianista e compositore, docente presso il Conservtorio “G.B.Martini” di Bologna. L’incontro si inserisce nel corso “Il sapore della musica” coordinato da Simonetta Fraboni.

La lezione di venerdì 23 gennaio sarà un viaggio artistico attraverso l’universo musicale di Ninoo Rota. Il Prof. Quilichini, che ha infatti dedicato una intera pubblicazione a Nino Rota, prosegue idealmente, con questa lezione, la acclamata conversazione tenuta nel gennaio 2025, dedicata alle musiche di Ennio Morricone.

Nino Rota, musicista prediletto da Fellini, è stato anche un Musicista classico, Direttore del Conservatorio di Bari per 20 anni. Un genio della musica che ha rivestito di melodie indimenticabili tante pellicole di successo, che hanno fatto la storia del cinema: Il Padrino di Francis Ford Coppola, I Vitelloni, La strada, Le notti di Cabiria, La dolce vita, Otto e mezzo, Roma, Amarcord di Federico Fellini, Il Gattopardo di Luchino Visconti.

Vincitore del David di Donatello, Premio Oscar, Golden Globes e 5 Nastri d’Argento per le musiche applicate alle immagini, si è anche distinto per la produzione di musica cosiddetta “colta”.

Paolo Quilichini, dopo aver compiuto gli studi classici a Sassari, si è diplomato in Pianoforte al Conservatorio di Ferrara e in Composizione e Musica Elettronica al Conservatorio di Bologna. Ha inoltre studiato Musica Corale e Direzione di Coro, Organo e Composizione Organistica, Musica Jazz. Autore di musica da camera, elettronica, orchestrale, sacra, musiche di scena per il teatro e numerose musiche per pianoforte. Nelle sue composizioni ha sempre cercato di non perdere il legame con la musica popolare, soprattutto con la tradizione musicale della Sardegna, trasportando in un contesto colto le caratteristiche proprie della stessa, fondendole con elementi tipici della musica Jazz e contemporanea. Ha anche affrontato il genere sacro recuperando le antiche modalità liturgiche e rivisitandole con stilemi e linguaggi propri della musica dei nostri giorni.

All’Accademia Musicale Chigiana di Siena, dove ha approfondito lo studio della Musica per film sotto la guida di Sergio Miceli ed Ennio Morricone, ha ottenendo per due anni di seguito (1993-1994) il Diploma di Merito e il primo premio del corso (1993).

La sua prolifica attività compositiva lo ha visto vincitore di numerosi premi di Composizione nazionali ed internazionali. Titolare della Cattedra di Teoria dell’Armonia e Analisi presso il Conservatorio “G.B. Martini” di Bologna, è anche docente del Corso di Storia della musica applicata alle immagini

Collabora con la rivista “Colonne Sonore” – specializzata in musica per il cinema – e per essa ha curato una monografia su Nino Rota.

Alla composizione musicale affianca l’attività di scrittura letteraria: i suoi racconti, di vario genere tra cui l’horror, sono stati premiati nei Concorsi letterari e pubblicati in Antologie specializzate, tra cui Un Natale Horror 2022 e 2023.