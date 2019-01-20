L’arte del Carnevale invade l’hotel Mastai di Senigallia Mostra del maestro Mauro Chiappa

161 Letture Cultura e Spettacoli

L’arte del carnevale invade il Mastai Hotel, che si trasforma in un vero e proprio laboratorio creativo per accogliere la mostra “Anime di cartapesta – come nasce un carro allegorico”, un viaggio spettacolare nel mondo immaginifico del maestro carrista marchigiano Mauro Chiappa.

L’esposizione, realizzata in collaborazione con l’Associazione Fantagruel, sarà inaugurata venerdì 23 gennaio alle ore 18.30 con un aperitivo aperto a tutti e resterà visitabile fino al 16 febbraio 2026 nella lounge room del Mastai, in via Nicola Abbagnano 12.

Qui il visitatore è invitato a entrare nel cuore pulsante del Carnevale di Fano, uno dei più antichi e scenografici d’Italia: un percorso che svela, passo dopo passo, come si passa da un’idea abbozzata su carta a un colosso di cartapesta che domina il corso mascherato. Bozzetti, disegni preparatori, fotografie di cantiere e oggetti di lavoro diventano tappe di una narrazione coinvolgente che mostra la nascita delle gigantesche figure in movimento, pronte a sfilare tra musica, luci e coriandoli.

Dalla scelta del tema alle prime proposte grafiche, dalle misurazioni in scala alla modellazione dei vari elementi, il pubblico viene accompagnato nel vero “dietro le quinte” di un lavoro corale che unisce artisti, scultori, artigiani e tecnici specializzati. Protagonista assoluta è la cartapesta: materiale umile – giornali, colla e acqua – che nelle mani di Chiappa si anima e si trasforma in streghe, mostri, caricature ed esseri fantastici alti anche decine di metri, anime di cartapesta capaci di far sorridere, stupire e incantare grandi e piccoli.

Nato nel 1968, Mauro Chiappa è maestro d’arte formato alla “Scuola del Libro” di Urbino. Vive e lavora a Fano, dove da anni firma i carri del Carnevale come maestro carrista. Illustratore, pittore, incisore, scenografo, umorista, vignettista, caricaturista e grafico, ha fatto della contaminazione tra linguaggi visivi la cifra distintiva del suo lavoro, fondendo uno sguardo ironico e pungente con una straordinaria abilità tecnica.

Con questa mostra il Mastai Hotel conferma la sua vocazione a essere non solo luogo di accoglienza, ma vero e proprio spazio culturale aperto alla città e al territorio. La lounge room, aperta 24 ore su 24, in occasione del carnevale si trasforma in un cantiere fantastico, accessibile gratuitamente a chiunque voglia scoprire da vicino come nascono i giganti che animano una delle feste più amate delle Marche.

Un appuntamento da non perdere per chi vive il carnevale nel cuore, per chi ama l’arte effimera dei carri allegorici e per chi è curioso di vedere come, da un semplice foglio di giornale, possa prendere forma una grande scultura in movimento pronta a far festa con tutti.

Dagli

Organizzatori