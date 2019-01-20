Fai Senigallia festeggia il traguardo di Nidastore Grande successo per il borgo arceviese

La Delegazione FAI di Senigallia condivide con grande soddisfazione la dichiarazione del Presidente FAI Marche, Giuseppe Rivetti: «Un risultato di straordinaria importanza per le Marche e per tutto il territorio.

Il Borgo di Nidastore rappresenta un tassello fondamentale dell’identità delle nostre terre interne. Il finanziamento ottenuto permetterà di trasformare un edificio storico in un centro di aggregazione e sviluppo turistico, ridando vita ad una comunità preziosa».

Un sentito ringraziamento alla Comunità di Nidastore e a tutti i volontari del FAI, che si sono impegnati con passione nella raccolta dei 11.153 voti che ne hanno decretato il successo nelle Marche.

Ora, grazie al sostegno economico del FAI e di Intesa Sanpaolo, il Borgo di Nidastore riceverà un contributo di 40.000 euro (su un totale di progetto di 110.000 euro), per consentire il recupero di un edificio ottocentesco all’ingresso del borgo, che diventerà spazio di aggregazione, info point turistico per le valli del Misa e del Nevola e sede di un allestimento sulla memoria contadina e l’economia locale.

Fai Senigallia