Finanziamenti per Borgo Nidastore di Arcevia e Chiostro Sant’Angelo Magno di Ascoli
Presidente FAI Marche Giuseppe Rivetti commenta esito del bando I Luoghi del Cuore: "Risultato di straordinaria importanza"
Orgoglio e soddisfazione per le Marche nell’ambito del bando nazionale “I Luoghi del Cuore” promosso dal FAI in collaborazione con Intesa Sanpaolo.
Su 20 progetti selezionati in tutta Italia, ben 2 riguardano il territorio marchigiano, a conferma dell’eccezionale valore del patrimonio regionale: il borgo di Nidastore ad Arcevia (An) e il Chiostro di Sant’Angelo Magno ad Ascoli Piceno.Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
