Logo farmacieFarmacie di turno


Avitabile Dr. Andrea
Adesso
Errore durante il parse dei dati!
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa
Albergo Bice Hotel Ristorante a Senigallia - Tra cuore e tradizione

Lavoro e disabilità, le Marche investono un milione di euro

"Vogliamo che l'inclusione diventi un valore aggiunto e un fattore di crescita per l'intero sistema produttivo marchigiano"

156 Letture
commenti
Cronaca
Ascolta la notizia
Lavoratori disabili

La Regione Marche accelera sul fronte dell’inclusione lavorativa con il lancio di un nuovo bando da un milione di euro dedicato al potenziamento delle convenzioni trilaterali (ex art. 12 bis Legge 68/1999). L’iniziativa, finanziata con risorse ministeriali, mira a sostenere l’inserimento dei lavoratori più fragili attraverso un modello che coniuga stabilità contrattuale e innovazione tecnologica.

Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura