Lavoro e disabilità, le Marche investono un milione di euro
"Vogliamo che l'inclusione diventi un valore aggiunto e un fattore di crescita per l'intero sistema produttivo marchigiano"
156 Letture
La Regione Marche accelera sul fronte dell’inclusione lavorativa con il lancio di un nuovo bando da un milione di euro dedicato al potenziamento delle convenzioni trilaterali (ex art. 12 bis Legge 68/1999). L’iniziativa, finanziata con risorse ministeriali, mira a sostenere l’inserimento dei lavoratori più fragili attraverso un modello che coniuga stabilità contrattuale e innovazione tecnologica.Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
