Presentata la 61° edizione della Tirreno-Adriatico
Partenza lunedì 9 marzo da Lido di Camaiore, arrivo domenica 15 a San Benedetto del Tronto
E’ stata presentata venerdì, presso il Parlamentino di Palazzo Li Madou di Ancona, sede della Regione Marche, la 61^ edizione della Tirreno Adriatico Crédit Agricole, in programma dal 9 al 15 marzo.
La Corsa dei Due Mari attraverserà cinque regioni con un percorso variegato che offrirà occasioni ad ogni tipologia di corridore: dalla cronometro individuale di Lido di Camaiore, che aprirà come da recente tradizione la caccia alla Maglia Azzurra, fino alla frazione conclusiva di San Benedetto del Tronto, dove verrà alzato al cielo il Tridente di Nettuno.Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
