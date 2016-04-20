Fondazione Città di Senigallia, “Canafoglia non voleva dimettersi, ha dovuto farlo” Mangialardi ribadisce: "L'unico tema che ho posto è l'incompatibilità. Punto. Il resto è rumore"

Incompatibile. Punto.



In queste ore si tenta di spostare il piano della discussione su temi che non ho posto, che non pongo e che non mi interessano oggi: poltrone, stipendi, meriti gestionali, narrazioni autocelebrative.

È la linea scelta, tra gli altri, dall’europarlamentare Carlo Ciccioli. È una linea fuorviante.

Io ho detto una cosa sola, dall’inizio alla fine: la posizione di Canafoglia era incompatibile.

E così è stato accertato.

Non ho mai parlato di gestione, né prima né dopo.

Non ho mai messo in discussione il lavoro degli operatori della Fondazione.

Non ho mai trasformato questa vicenda in una polemica politica.

Ho posto una questione di regole.

Oggettiva. Istituzionale. Inequivocabile.

Sulla gestione ci sarà tempo e modo di fare ogni valutazione nelle sedi opportune.

Non è questo il tema di oggi, e non ho mai voluto che lo fosse.

Le dimissioni non sono state una scelta spontanea: sono state necessarie.

Canafoglia non voleva dimettersi, ha dovuto farlo.

Questo è il fatto. Tutto il resto è rumore — il rumore di un elefante in una cristalleria.

Maurizio Mangialardi

Consigliere regionale PD Marche