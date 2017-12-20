Logo farmacieFarmacie di turno


Comunale Centrale
Adesso
Errore durante il parse dei dati!
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa
Tenuta Langelina - Hotel, Ristorante, Location per Matrimoni a Trecastelli, Ancona, Marche

Si riunisce il Consiglio regionale delle Marche

La seduta è convocata per martedì 20 gennaio

149 Letture
commenti
Politica
Ascolta la notizia
Palazzo Regione Marche

Seduta del Consiglio regionale convocata per martedì 20 gennaio alle ore 10. In apertura di lavori verranno esaminate interrogazioni e interpellanze. A seguire l’Aula sarà chiamata ad esprimersi su tre proposte di legge di riforma dello Statuto della Regione Marche relativamente all’adeguamento della composizione numerica della Giunta, la rappresentanza di genere negli organi esecutivi e di vertice della Regione e la promozione dell’impiego di un linguaggio consapevole e inclusivo nella denominazione di incarichi e funzioni politiche e amministrative.

Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
Regione Marche
Regione Marche
Pubblicato Domenica 18 gennaio, 2026 
alle ore 10:00
Tags
Come ti senti dopo aver letto questo articolo?
Arrabbiato
In disaccordo
Indifferente
Felice
D'accordo


Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura