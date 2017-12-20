Si riunisce il Consiglio regionale delle Marche La seduta è convocata per martedì 20 gennaio

Seduta del Consiglio regionale convocata per martedì 20 gennaio alle ore 10. In apertura di lavori verranno esaminate interrogazioni e interpellanze. A seguire l’Aula sarà chiamata ad esprimersi su tre proposte di legge di riforma dello Statuto della Regione Marche relativamente all’adeguamento della composizione numerica della Giunta, la rappresentanza di genere negli organi esecutivi e di vertice della Regione e la promozione dell’impiego di un linguaggio consapevole e inclusivo nella denominazione di incarichi e funzioni politiche e amministrative.