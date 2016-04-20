Secondo accordo negoziato del Contratto di Fiume: dichiarazioni del sindaco Olivetti "Attività importante per la sua funzione di stimolo, proposta e controllo del territorio"

E’ stata ospitata nella mattinata di giovedì 15 dicembre nella sala consiliare del Comune di Senigallia la conferenza stampa sugli aggiornamenti e le nuove proposte del Contratto di fiume Misa-Nevola.

“Un organismo partecipativo importante – ha spiegato il Sindaco Olivetti – che ha portato risultati. L’esperienza fin qui percorsa è stata estremamente positiva perché ci ha dato una visione e uno sguardo puntuale da parte di coloro che il fiume lo vivono tutti i giorni. Un contributo che si somma a quello tecnico e strettamente professionale di cui un’Amministrazione ha sempre bisogno. Tutto ciò ci ha permesso di avere un quadro complessivo della situazione”.

Il Sindaco Olivetti ha reso merito all’interlocuzione costante con la Regione Marche che si è tradotta in contributi economici fondamentali. ‘Il continuo confronto – ha concluso – ci ha permesso di superare moltissime criticità e di affrontare anche le nuove emergenze non con scelte calate dall’alto ma frutto di un confronto aperto e costante”.