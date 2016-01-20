Logo farmacieFarmacie di turno


Fulvi Dr. Marco
Adesso
Errore durante il parse dei dati!
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa
Evviva Casa - Agenzia immobiliare - Vendi prima. Vendi meglio

Il Real Porto Senigallia supera 2-0 il Frontone Serra

E' nei quarti di Coppa Marche di Terza Categoria

212 Letture
commenti
Sport
Ascolta la notizia

Il Real Porto Senigallia supera 2-0 il Frontone Serra nel ritorno degli ottavi di finale, nobilita l’1-0 dell’andata e strappa il ticket per i quarti di Coppa Marche.

Questo il verdetto del match andato in scena ieri pomeriggio al Campo Sportivo Le Saline di Senigallia. Un successo maturato grazie alle reti di Binetti al 39’ e Moschini al 77’, che insieme a quella di Renani dell’andata, hanno chiuso la pratica sul 3-0 totale. Tanto di cappello.
Coppa Marche, ottavi di finale (r)
REAL PORTO SENIGALLIA-FRONTONE SERRA 2-0 (agg. 3-0)
➖ REAL PORTO: Conti, Florio, Marchini, Scarpini, Altamura, Lenci (82’ Maggio), Polverari (74’ Marinelli), Fratoni, Turchi (46’ Moschini), Galli (82’ Giovanelli), Binetti (70’ Cinotti). All. Cucchi e Bellagamba
➖FRONTONE SERRA: Guri, Gettaione, Bonanni, Testa, Palanca, Giombetti, Lombardi, Alessandrini, Spadoni, Zoto, Marini. All. Gettaione
39’ Binetti, 77’ Moschini

Da

Real Porto Senigallia
.

Redazione Senigallia Notizie
Redazione Senigallia Notizie
Pubblicato Giovedì 15 gennaio, 2026 
alle ore 11:55
Tags
Come ti senti dopo aver letto questo articolo?
Arrabbiato
In disaccordo
Indifferente
Felice
D'accordo


Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura