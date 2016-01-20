Il Real Porto Senigallia supera 2-0 il Frontone Serra E' nei quarti di Coppa Marche di Terza Categoria

212 Letture Sport

Il Real Porto Senigallia supera 2-0 il Frontone Serra nel ritorno degli ottavi di finale, nobilita l’1-0 dell’andata e strappa il ticket per i quarti di Coppa Marche.

Questo il verdetto del match andato in scena ieri pomeriggio al Campo Sportivo Le Saline di Senigallia. Un successo maturato grazie alle reti di Binetti al 39’ e Moschini al 77’, che insieme a quella di Renani dell’andata, hanno chiuso la pratica sul 3-0 totale. Tanto di cappello.

Coppa Marche, ottavi di finale (r)

REAL PORTO SENIGALLIA-FRONTONE SERRA 2-0 (agg. 3-0)

➖ REAL PORTO: Conti, Florio, Marchini, Scarpini, Altamura, Lenci (82’ Maggio), Polverari (74’ Marinelli), Fratoni, Turchi (46’ Moschini), Galli (82’ Giovanelli), Binetti (70’ Cinotti). All. Cucchi e Bellagamba

➖FRONTONE SERRA: Guri, Gettaione, Bonanni, Testa, Palanca, Giombetti, Lombardi, Alessandrini, Spadoni, Zoto, Marini. All. Gettaione

39’ Binetti, 77’ Moschini

Da

Real Porto Senigallia

.