Falconara, le rotte di Ryanair Comunicati i viaggi 2026

Ryanair, la compagnia aerea no. 1 in Europa e Italia, ha lanciato oggi (13 gennaio) il suo operativo per l’estate 2026 ad Ancona con 5 entusiasmanti rotte da/per Bruxelles Charleroi, Catania, Cracovia, Dusseldorf-Weeze e Londra Stansted, per un totale di oltre 40 voli settimanali, mettendo a disposizione dei consumatori una scelta imbattibile alle tariffe più basse quando prenotano i loro voli estivi.

Ryanair, che opera da/per Ancona da 27 anni, con oltre 4,5 milioni di passeggeri trasportati dall’inizio delle operazioni, e continua a supportare lo sviluppo e la crescita, generando connettività tutto l’anno e turismo per Ancona e l’intera regione Marche.

“In qualità di compagnia aerea n. 1 in Italia, Ryanair è lieta di annunciare il proprio operativo estivo 2026 per Ancona, che dimostra il nostro continuo impegno nei confronti di Ancona e della regione Marche.” ha commentato Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy di Ryanair.

“Per incrementare ulteriormente il traffico e il turismo in Italia” – ha spiegato poi Francioni –”Ryanair invita il Governo italiano e le Regioni ad abolire l’addizionale comunale in tutti gli aeroporti italiani, così come hanno già fatto con successo le Regioni Abruzzo, Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia ed Emilia-Romagna, sbloccando una crescita trasformativa di Ryanair. Se l’addizionale comunale venisse abolita in tutte le Regioni, Ryanair risponderebbe con un investimento di 4 miliardi di dollari in Italia, aggiungendo 40 nuovi aeromobili, una crescita del traffico fino a 80 milioni di passeggeri all’anno, oltre 250 nuove rotte e 15.500 nuovi posti di lavoro nelle Regioni italiane.” ha concluso.

“La collaborazione con Ryanair, avviata 27 anni fa, continua a rappresentare un pilastro nel percorso di crescita del nostro aeroporto. Continuiamo a lavorare insieme affinché il vettore mantenga un ruolo rilevante nello sviluppo dello scalo e nella definizione del Piano Strategico 2027–2030”, ha commentato Giorgio Buffa, Amministratore Delegato di Ancona International Airport.

Per celebrare il lancio dell’operativo Ryanair per l’estate 2026, la compagnia aerea ha lanciato un’offerta speciale con tariffe a partire da €29.99 per viaggiare durante l’estate 2026, disponibile solo su Ryanair.com (da prenotare entro il 20 gennaio, soggetto a disponibilità).

