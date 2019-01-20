Rifiuti, Regione e categorie verso strategia comune: focus su efficienza e risposte rapide Tiziano Consoli: "Visione condivisa con imprese per velocizzare iter e dotare Marche di gestione moderna e funzionale"

Massima collaborazione e unità d’intenti: è questo il clima che ha caratterizzato l’incontro operativo tra l’Assessore Tiziano Consoli, il dirigente Massimo Sbriscia e le rappresentanze datoriali regionali e delle province di Ancona e Pesaro Urbino (presenti in delegazione: CNA, CONFAPI, Confartigianato, Confcommercio, Confindustria, Confesercenti).

Al centro del confronto, la necessità di accelerare l’attuazione dei piani regionali per dare risposte concrete sia alla gestione dei rifiuti urbani, sia alle imprese, attualmente penalizzate dai costi elevati per lo smaltimento dei rifiuti speciali in impianti distanti.