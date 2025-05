“Acquaroli ha distrutto la sanità pubblica. Altro che ricostruzione di quella territoriale” Morani (PD): "Acquaroli e soci stanno solo ingrassando la sanità privata a discapito di quella pubblica"

366 Letture Politica

“Oggi il presidente della regione Marche Acquaroli senza sprezzo del ridicolo afferma che sta ricostruendo la sanità territoriale. Mi pare evidente che Acquaroli non si renda minimamente conto di come ha ridotto la sanità nei nostri territori! Ha a disposizione centinaia di milioni del PNRR per case di comunità ed ospedali di comunità, ma ancora non se ne vede nessuna all’orizzonte, le liste d’attesa infinite costringono i cittadini ad indebitarsi per poter avere visite ed esami che, a causa delle sue politiche sbagliate, la sanità pubblica non è in grado di garantire”.