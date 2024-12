Cento milioni di euro in più per le Marche stanziati dal Fondo Sanitario Nazionale Il presidente Acquaroli: "Le Marche sono una regione virtuosa e questi risultati lo dimostrano"

“Alle Marche saranno destinati 100 milioni in più rispetto al 2023 dal riparto del Fondo Sanitario Nazionale deliberato oggi dal Cipess, che eroga in totale 3,2 miliardi alla nostra regione. Ci confermiamo inoltre anche nel 2024 tra le 5 Regioni benchmark in Italia, un risultato straordinario che voglio evidenziare”.