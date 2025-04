Folta rappresentanza marchigiana al Salone del Mobile 2025 Ben 22 le aziende del territorio presenti a Milano

La Regione Marche è protagonista al Salone del Mobile 2025, in corso a Milano fino al 13 aprile, con una presenza importante e qualificata: sono infatti 22 le aziende marchigiane del settore arredo e design che espongono in questi giorni le loro collezioni, confermando la qualità, la creatività e l’innovazione che da sempre contraddistinguono il Made in Marche. A testimonianza dell’impegno e della vicinanza delle istituzioni, giovedì mattina il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, ha visitato gli stand delle imprese marchigiane dove si è confrontato con imprenditori, artigiani e operatori del settore. Un’occasione per valorizzare la filiera dell’arredo, uno dei pilastri economici e culturali del territorio.