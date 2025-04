Gli atleti del Badminton Senigallia si impongono in due tornei nazionali Importanti successi per Jenny Passerini e Filippo Giampaoli

Dopo una lunga pausa dovuta alla scarsa possibilità di allenarsi, i nostri atleti sono tornati al successo in due importanti tornei nazionali.

Filippo Giampaoli è salito sul podio del vincitore nel singolo maschile al torneo “Challenge Vesuvio 2025” disputato a Cercola in Campania il 15 e 16 marzo.

Jenny Passerini con un doppio primo posto nel singolo femminile e nel doppio femminile, in coppia con l’atleta del posto Miriana Giove, ha brindato al successo al “XII Santeramo Open” disputato in Puglia a Santeramo in Colle il 5 e 6 aprile.

Ottimi anche i piazzamenti al terzo posto di Ionel Bordei e Filippo Giampaoli nel singolo maschile, in coppia nel doppio maschile e nel doppio misto.