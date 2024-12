Beko, presidente Regione Marche Acquaroli: “Piano industriale inaccettabile. Va ritirato” Il governatore ha partecipato insieme agli assessori Aguzzi e Antonini a un tavolo presieduto dal ministro Urso

195 Letture Politica

“Il piano industriale riproposto oggi da Beko è inaccettabile e va ritirato dall’azienda. Lo abbiamo ribadito in modo chiaro e fermo nel corso del tavolo che si è svolto oggi pomeriggio al Mimit.

Comunanza non può chiudere così come va tutelata l’occupazione nella sede di Fabriano. Tutte le istituzioni e le forze sindacali sono unite insieme al Governo per fare muro su questa vertenza. La priorità è la salvaguardia dell’occupazione, delle competenze e della storia industriale di questo settore strategico per le Marche.