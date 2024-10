FederTennis, Andrea Bolognesi candidato unico alla presidenza I suoi inizi al Circolo Tennis Cremonini di Senigallia

Si avvicina un momento cruciale per la FITP Marche. Domenica 27 ottobre l’assemblea elettiva sarà chiamata a scegliere il nuovo Consiglio Regionale della Federazione Italiana Tennis e Padel, con Andrea Bolognesi che si presenta come unico candidato alla successione di Emiliano Guzzo. Sessantaduenne, Bolognesi porta con sé un bagaglio di esperienza che abbraccia sia il campo che la scrivania. La sua storia d’amore con il tennis inizia sui campi del circolo Cremonini di Senigallia, dove negli anni ’60 e ’70 si svolgeva uno dei tornei internazionali più prestigiosi d’Italia, secondo solo agli Internazionali di Roma. Nel ruolo dirigenziale, Bolognesi ha lasciato un’impronta significativa: dal 2004 è parte integrante del Consiglio Regionale FITP Marche e dal 2008 affianca Guzzo come vicepresidente, contribuendo a una gestione che ha segnato profondamente il movimento marchigiano. Il bilancio della gestione Guzzo in cinque punti: 1. Giovani campioni crescono

La gestione del settore giovanile ha rappresentato uno dei fiori all’occhiello.

L’introduzione di raduni specializzati per ogni categoria, con tecnici dedicati e preparatori atletici, integrati con i Centri Periferici d’Allenamento, ha portato a risultati straordinari. Le Marche, insieme alla Puglia, hanno sperimentato questo modello intensivo che ha fruttato oltre 50 titoli junior, tra cui prestigiosi successi agli Australian Open, Wimbledon, Avvenire e Bonfiglio.

2. Un modello di governance partecipativa

È stato abbattuto il muro tra centro e periferia, trasformando il rapporto tra comitato regionale e circoli. Un approccio meno burocratico e più orientato all’ascolto ha creato quello che viene definito il “Sistema Marche”: una rete integrata dove ogni circolo si sente parte attiva del progetto.

3. Una casa per il tennis marchigiano

La FITP Marche è stata tra i primi comitati regionali a dotarsi di una sede di proprietà, uno spazio aperto alle esigenze di tutti. L’amministrazione, affidata a giovani laureati, ha garantito risposte rapide ed efficienti alle necessità della base.

4. Arbitri: da criticità a punto di forza

Il settore arbitrale ha conosciuto una vera rinascita. Un investimento consistente nella formazione, circa 25.000 euro annui, ha permesso di creare un corpo arbitrale numeroso e qualificato, oggi considerato tra i migliori d’Italia.

5. Un gruppo unito per grandi risultati

Il successo della gestione Guzzo si è basato anche sulla forte coesione del gruppo dirigente. La continuità del lavoro e la priorità data al movimento piuttosto che alle ambizioni personali hanno portato le Marche tra le prime tre regioni italiane per produzione tecnica.

Il nuovo Consiglio Regionale FITP Marche vedrà dunque l’ingresso di otto componenti, con due posti riservati specificamente al settore padel. Tra i candidati consiglieri figurano Vincenzo Padovani, Andrea Pallotto, Alessandro Paoletti, Massimo Raparo, Paolo Scandiani e Rossana Battistoni, mentre per le cariche specifiche del padel sono in corsa Afro Zoboletti ed Elena Agostinelli.

La gestione Guzzo lascia in eredità numeri e risultati che parlano chiaro: oltre 50 titoli giovanili internazionali, un sistema arbitrale d’eccellenza, una sede di proprietà e soprattutto un modello organizzativo che ha portato le Marche tra le prime tre regioni d’Italia per produzione tecnica. L’assemblea del 27 ottobre non si presenta quindi come un semplice passaggio di consegne, ma come il naturale proseguimento di un percorso virtuoso. La candidatura di Bolognesi, che di questa gestione è stato vicepresidente e parte attiva per quasi vent’anni, si pone come garante di quella continuità che ha permesso al movimento marchigiano di crescere e affermarsi a livello nazionale. Un testimone che passa di mano, ma con la stessa visione che ha reso il “Sistema Marche” un modello di riferimento nel panorama tennistico italiano.

Da

FITP Marche