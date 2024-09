Inaugurato a Senigallia il nuovo campo da gioco dell’Oratorio del Portone Intervento realizzato grazie al Lions Club e a numerosi sponsor

Una bellissima cerimonia quella che si è tenuta sabato 28 settembre alle ore 17.00, emozionante e partecipata, alla presenza di tanti ragazzi, soci Lions, cittadini di Senigallia intervenuti per l’inaugurazione del nuovo campo dedicato al gioco (basket e pallavolo) per tutti i ragazzi del quartiere e della Parrocchia, riqualificato dal Lions Club Senigallia e da numerosi amici sponsor.

Al taglio del nastro la Presidente del Lions Club Senigallia Simonetta Pelliccia, il Parroco della Parrocchia del Portone Don Paolo Gasperini e il Vescovo di Senigallia Francesco Manenti, il Sindaco del Comune di Senigallia Massimo Olivetti insieme al Presidente del Consiglio Massimo Bello, all’Assessore allo Sport Riccardo Pizzi e l’Assessore al Turismo Simona Romagnoli.

Presenti anche la cariche lionistiche nella persona di Federico Valentini, Presidente di zona e il responsabile LCIF Giuseppe Franchini.

La squadra di Basket Goldengas, insieme alla Presidente Sonia Fileri, ha partecipato all’inaugurazione del nuovo playground ed ha iniziato il gioco insieme ai tanti ragazzi, entusiasti e felici per il nuovo ritrovato campo da basket.

Una nuova veste azzurra per l’area del campo da gioco, completamente ripulita e attrezzata di canestri, uno spazio per promuovere uno stile di vita sano, basato sullo sport e i valori dell’inclusione, uno spazio di aggregazione che andrà ad ospitare le attività sportive e di socializzazione rivolte a giovani del territorio del Portone e non solo.

“Credo di poter interpretare il pensiero di ogni Lions del nostro Club – dichiara la Presidente – se dico che il sogno si è realizzato, abbiamo riqualificato un luogo della nostra città a favore dei giovani e questo è stato possibile grazie alla collaborazione e alla sensibilità di tante persone che hanno creduto in noi e in questo progetto”

Un ringraziamento particolare ai nostri sponsor: CRM Automotive , Marche Eco Certificazioni, Pelliccia Srl, CProject Termoidraulica , Fiorini , Valce , Namirial , Prospettive , Casali Sport , Sartini Costruzioni Srl , Generali Assicurazioni , BCC Ostra e Morro d’Alba e al Geom Paolo Animali, socio Lions, che ha curato il progetto