Emergenza maltempo Marche: Regione incontra sindaci per prima stima dei danni Con gli Amministratori anche un confronto sulle criticità dei territori per presentare una rendicontazione alla Protezione Civile

Terminata l’emergenza si passa ora celermente alla fase di ricognizione dei danni. Nel pomeriggio del 23 settembre si è svolto a Palazzo Li Madou come previsto, l’incontro voluto dal presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e l’assessore alla Protezione civile Stefano Aguzzi, insieme ai tecnici regionali, con i Sindaci dei Comuni coinvolti dal maltempo che negli scorsi giorni ha colpito alcune aree costiere e zone collinari delle Marche causando allagamenti e frane, per fare il punto della situazione, valutare una prima stima dei danni e confrontarsi sulle specifiche criticità dei territori al fine di presentare rendicontazione che verrà valutata poi dalla Protezione civile nazionale.

“Abbiamo convocato questa riunione operativa fondamentale per aggiornare i sindaci dopo il riconoscimento dello stato di emergenza e per illustrare le procedure che verranno messe in atto per ripristinare la sicurezza nei territori più colpiti dall’alluvione della scorsa settimana – ha spiegato il presidente Acquaroli –. L’obiettivo primario è fornire risposte immediate alle persone maggiormente danneggiate e procedere con gli interventi urgenti.”