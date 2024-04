Straniero irregolare con vari precedenti scoperto a Senigallia ed espulso dall’Italia E' stato accompagnato all'aeroporto di Bologna e imbarcato su un volo dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile

I Carabinieri dell’aliquota Radiomobile di Senigallia, agli ordini della Comandante, Capitano Felicia Basilicata, nella giornata di mercoledì 17 aprile hanno identificato un individuo durante un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato al contrasto dell’immigrazione clandestina.

Era già stato rintracciato qualche settimana fa nei pressi di via Abbagnano ed è ora in volo per il proprio Paese d’origine.

Protagonista della vicenda un cittadino nigeriano di ventotto anni, irregolare in Italia, su cui già pendeva un foglio di via dal Comune di Senigallia, il quale non più tardi di tre settimane prima era stato identificato dagli stessi Carabinieri durante un’operazione di controllo.

Dopo un’attenta valutazione dei suoi precedenti penali, tra i quali figurano condanne per furto e resistenza a pubblico ufficiale, oltre che reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, è stato emesso un decreto di espulsione. Il questore di Ancona ne ha dato esecuzione con trattenimento del passaporto.

Di fronte al Giudice di Pace di Ancona, si è quindi tenuta la prevista udienza di convalida, alla presenza dello stesso straniero e del difensore d’ufficio, che ha portato alla convalida dei provvedimenti di espulsione e accompagnamento alla frontiera. Lo straniero è stato così trasportato dai militari del Radiomobile di Senigallia all’aeroporto Marconi di Bologna per essere poi imbarcato su un volo diretto in Nigeria.