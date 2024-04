Vento forte previsto sulle Marche: emanata rapidamente l’allerta meteo gialla Avviso valido dal pomeriggio di lunedì 15 aprile 2024 fino a tutta la giornata di martedì 16

La Protezione Civile Regionale, in data 15 aprile 2024, ha emesso il messaggio di Allertamento n.19 per criticità dovuta a vento, valido dal pomeriggio di lunedì 15 e per tutta la giornata di martedì 16 aprile 2024.

Dalla seconda metà del pomeriggio di lunedì 15 aprile i venti sud occidentali rinforzeranno fino a vento moderato o teso con raffiche fino a burrasca nelle zone di media collina, burrasca forte nelle zone collinari ed alto collinari e burrasca forte o tempesta nelle zone montane.

La situazione permarrà fino a metà giornata di martedì, in quanto, dalla seconda parte della mattinata l’intensità del vento si attenuerà.

Nel pomeriggio i venti ruoteranno da nord est divenendo moderati lungo la costa con raffiche fino a vento forte.

Per quanto riguarda le precipitazioni, l’ingresso di aria più fredda dal pomeriggio di martedì darà luogo a rovesci o temporali sparsi, più insistenti lungo la fascia costiera e primo collinare ed in transito da nord verso sud.

Il messaggio è stato disposto nel rispetto delle procedure per il rischio meteo, idrogeologico ed idraulico della Regione Marche in vigore dallo scorso 3 aprile 2017.