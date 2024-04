Bussola digitale: si amplia nelle Marche l’offerta dei corsi di alfabetizzazione digitale L'iniziativa continua presso i centri di facilitazione regionali

Nuovi domicili digitali, SPID e CIE, Portale dell’automobilista e PagoPA, ma anche sicurezza informatica per la protezione dei più piccoli e consigli su come trovare lavoro online: sono questi i nuovi corsi di alfabetizzazione digitale in partenza presso i centri di facilitazione promossi da Regione Marche nel mese di aprile.

Prosegue dunque, dopo il successo delle edizioni precedenti, l’iniziativa volta a rafforzare le competenze digitali dei cittadini marchigiani.