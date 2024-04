“Vincenziani in cammino…”, convegno a Senigallia Il 6-7 aprile

Fervono i preparativi per l’organizzazione del Convegno Regionale Marche, previsto a Senigallia per il 6 e 7 Aprile, con la partecipazione dei Dirigenti e Soci delle consorelle Conferenze San Vincenzo de’ Paoli marchigiane.

L’importante Incontro dal motto “Vincenziani in cammino…”, imperniato su un tema di carità stimolante ed attiva, dettata dalla parabola evangelica del Buon Samaritano, si svilupperà in due intense giornate. Il pomeriggio di Sabato 6 Aprile sarà dedicato dalle ore 15 all’accoglienza presso la Curia dei Convegnisti, con visita alla Chiesa della Maddalena del Presepe Pasquale di Pane ed adiacente Mostra dei Santini oltre al giro turistico della città, ecc. Molto interessante il programma di

Domenica 7 Aprile, che prevede la S. Messa presso la Chiesa della Maddalena officiata dal Vescovo S.E. Mons. Franco Manenti, con l’animazione liturgica affidata al Coro a 4 Voci “Ilde Moreschini” della Parrocchia della Pace, diretto dalla Maestra Susanna Sabbatini. L’apertura del Convegno è fissata alle ore 10.30 presso l’Auditorium San Rocco, cui seguiranno i saluti delle Autorità. L’evento centrale sarà alle ore 11, la relazione del Vescovo di Senigallia Mons. Manenti incentrata sul tema emblematico del Convegno, tratto dal Vangelo di Luca (10,25-37), con l’ invitante incitamento “ Va’ e anche tu fa lo stesso”! Tale insegnamento , in linea con i principi dei Soci fondatori della S. Vincenzo de’ Paoli , rispecchia appieno la testimonianza delle molteplici iniziative benefiche dei Volontari della Conferenza di Senigallia, la quale oltre alle abituali attività di aiuto ( distribuzione trisettimanale del pane , periodica confezione -dono di pacchi alimentari ed altre beneficienze ),ha voluto elargire un buono spesa a tutti gli assistiti come vicinanza anche morale in prossimità della Pasqua : periodo dove la povertà e la solitudine fanno sentire maggiormente il loro peso di sofferenza. Proseguono numerose le visite presso la Chiesa della Maddalena dell’originale forse unico Presepio Pasquale di pane in Italia, che ha già ricevuto molti apprezzamenti oltre ad una risonanza regionale , anche come nuova forma simbolica di rappresentazione degli eventi pre-pasquali oltre la tradizionale Via Crucis, come evidenziato dal Vescovo Mons. Manenti in occasione della recente inaugurazione . Trattasi di un innovativo contributo nel variegato campo presepiale, in aggiunta alle tante istituzionali attività caritative realizzate dalla Conferenza S. Vincenzo de’ Paoli di Senigallia, volto ad arricchire pratiche devozionali su importanti eventi religiosi come il Natale e la Pasqua, a beneficio della religiosità popolare.