Gita col Gsa a Colli al Metauro Partenza da Senigallia domenica 17 marzo

Colli al Metauro è un comune giovane, nato nel 2017 dalla fusione fra i comuni, fino ad allora autonomi, di Serrungarina, Saltara e Montemaggiore al Metauro.

L’appuntamento è a Tavernelle, frazione di Serrungarina, sotto la quercia monumentale in Via dei Lecci. Qui inizierà la passeggiata, guidati dai volontari della Pro Loco di Serrungarina. Inizialmente ammireremo i reperti archeologici di Tavernelle, i resti di una locanda di epoca romana lungo l’antica Via Flaminia (in latino taberna, da cui deriva il nome della località).

Ci trasferiremo poi a Serrungarina dove, sempre a cura della Pro Loco locale, visiteremo il suggestivo centro storico, definito uno degli esempi migliori e meglio conservati di urbanistica medioevale. Ci sarà anche una breve comunicazione sulle caratteristiche della Pera Angelica, un prodotto tipico del territorio di Serrungarina, una produzione selezionata unica a livello nazionale. Successivamente, ci trasferiremo a Bargni, un piccolo castello di origine medievale molto interessante; qui verrà offerto ai partecipanti anche un piccolo aperitivo.

Al termine delle visite ci dirigeremo per il pranzo a Montemaggiore al Metauro. Durante il tragitto sarà possibile una breve sosta presso il convento di San Francesco in Rovereto, uno dei primi conventi francescani delle Marche, edificato nel 1215.