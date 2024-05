Formazione e lavoro, approvata l’offerta formativa regionale Undici i percorsi che saranno realizzati nelle Marche

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore al Lavoro e alla Formazione, ha approvato l’offerta formativa regionale di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) per l’anno 2024, declinata in dieci specifiche specializzazioni ripartite nel territorio regionale. I percorsi di IFTS, secondo l’assessore, sono funzionali all’obiettivo comunitario di rafforzare il raccordo tra istruzione, formazione e imprese e di rappresentare un’offerta formativa efficace in termini occupazionali per giovani e adulti, rispondente ai fabbisogni formativi emersi dal territorio.