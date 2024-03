“Il Trono di Spade” arriva in biblioteca a Senigallia con “Sena miniature games” Il 10 marzo giornata dedicata ai giochi da tavolo con miniature promossa da Terra Ludyca con altre associazioni delle Marche

157 Letture Cultura e Spettacoli

Il Trono di spade arriva alla biblioteca Antonelliana di Senigallia grazie alla nuova iniziativa dell’associazione Terra Ludyca “Sena miniature games”, giunta alla seconda edizione.

Per il prossimo 10 marzo è infatti previsto un torneo di “A Song Of Ice And Fire”, il wargame di miniature ispirato al celebre romanzo delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco di George R.R. Martin, da cui ha preso ispirazione l’ancora più famosa serie tv Il Trono di Spade.

I giocatori porteranno sul tavolo eserciti delle varie fazioni del mondo di Westeros. Stark, Lannister, Baratheon, Greyjoy, Free Folks ed altri, si affronteranno sul tavolo da gioco con miniature disposte su basette di movimento, tirando dadi e giocando carte tattiche al momento giusto. Ogni giocatore avrà a disposizione anche altre miniature che potranno essere posizionate in una plancia tattica per dare dei vantaggi alla propria armata e contribuire alla vittoria della propria fazione.

Mentre infuria la battaglia tra giocatori già esperti che porteranno quindi le loro armate in biblioteca, verranno allestiti anche altri tavoli dimostrativi di giochi di miniature. Ad allestirli saranno le associazioni Terra Ludyca di Senigallia, Spellfactory di Senigallia, Lovecraft di Ancona, Torre Nera di Osimo, Pesaro in Gioco di Pesaro, ASM di Civitanova Marche. L’evento del 10 marzo è infatti un’occasione per far scoprire un mondo seminascosto, considerato quasi di nicchia, che gran parte della comunità non conosce: il mondo dei giochi da tavolo con miniature.

L’iniziativa, a ingresso libero, è aperta al pubblico: tutti coloro che vorranno, potranno giocare, anche non conoscendo le regole, perché saranno guidati da personale dell’associazione in modo da far avvicinare quante più persone possibile a questo magico mondo.

“Questi giochi e wargames particolari non sono un semplice passatempo – spiegano gli organizzatori – ma qualcosa di più. La maggior parte degli appassionati, oltre a collezionare miniature, ama dipingere i propri pezzi che posizionerà, poi, sul tavolo da gioco, trasformando questo, che può essere un semplice svago, in un vero e proprio hobby, portando alcuni pezzi a diventare vere e proprie opere d’arte”.

Programma, orari dell’evento e maggiori informazioni sulla pagina Facebook dedicata: https://www.facebook.com/events/1692729281555650/.

da Associazione Terra Ludyca